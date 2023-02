Leichtathletik Unglückliche Terminplanung

Aber der Termin ist auch aus einem anderen Grund mehr als falsch platziert. Denn an diesem Wochenende ist nicht nur das Fasnachtswochende, das erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie gefeiert wird, sondern auch Ferienbeginn. Dennoch werden auch in Mannheim sowohl am Samstag (U18 und U20) als auch am Sonntag (U16) wieder Athleten dabei sein, die Chancen auf das Podest oder sogar den Titel haben. Zu ihnen gehört mit Sicherheit Paul Rabe (TuS Lörrach-Stetten), der vor allem im Diskuswurf und im Kugelstoßen sehr gute Chancen hat. Im Kugelstoßen geht der Schüler mit der besten Weite in den Vormeldungen an den Start.