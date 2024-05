ESV-Athleten glänzen in den Altersklassen

Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie etwa in der männlichen U20-Altersklasse. Dort gibt immer noch Luan Kummle vom TV Wehr den Ton an. Kummle siegte bei Windstille über 100 Meter in sehr guten 11,29 Sekunden. Auch Simon Klein lief als Zweiter in 11,29 Sekunden eine ordentliche Zeit. Auch im Weitsprung, seiner Spezialdisziplin, war Kummle eine Klasse für sich. Im zweiten Versuch sprang er bei 0,6 Meter pro Sekunde Gegenwind 6,69 Meter. Über 200 Meter glänzte in dieser Altersklasse Ben Feiertag (TuS Höllstein) in 22,90 Sekunden. Platz zwei ging wie über 100 Meter an Simon Klein (23,09).

In der weiblichen Altersklasse U20 überzeugte Alina Tittel (TuS Lörrach-Stetten) als Zweite über 100 Meter. (13,73 Sekunden). Anna Fröhle (TV Wehr) gewann das Hochsprungfinale mit übersprungenen 1,56 Meter.