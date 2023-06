Leichtathletik Viele Chancen auf Podestplätze

Die Liste mit den Namen derer, die auch auf überregionaler Ebene etwas zu leisten in der Lage sind, wird von Saison zu Saison länger. Waren es im vergangenen Jahr mit Paul Rabe (TuS Lörrach-Stetten) und Ceren Bayram (TV Wehr), gesellen sich in diesem Jahr mit Luan Kummele (TV Wehr), Moritz Betting(ESV Weil), Moritz Feldmann (ESV Weil) oder Hannah Gisin (ESV Weil) in diesem Jahr mindestens vier weitere Sportler in den Kreis derer, die auch zu einem überregionalen Titelgewinn in der Lage sind.

Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Paul Rabe im Diskuswurf. „Bei einem Blick auf die Meldelisten muss man sagen, dass Paul derzeit konkurrenzlos ist“, sagt Stützpunkttrainer Christoph Geisler, der zugleich Rabes Vereinstrainer beim TuS Lörrach-Stetten ist. „Insofern denke ich, dass er den Diskus gewinnen wird.“ Gleichzeitig warnt Geisler aber auch vor möglichen Problemen beim Wettkampf, wenn man zum Beispiel zwei Fehlversuche hat und der dritte Versuch dann gültig sein muss. Ein mentales Hindernis, das es für alle Athleten aber zu überwinden gilt, wenn diese Situation eintritt.