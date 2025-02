Leichtathletik: Vier Titel und sechsmal Silber

In Mannheim wurden die Hallentitel in den Altersklassen U14 bis U20 vergeben. Geissler hob besonders die Leistungen von Noah Vollmer (ESV Weil), Carl Rabe (TuS Lörrach-Stetten, Emilia Thurau (TV Inzlingen) und Ceren Bayram (TV Wehr) hervor. Mit übersprungenen 3,80 Meter im Stabhochsprung durfte sich Vollmer in der Altersklasse U20 über Silber freuen. Das Multitalent des ESV Weil holte sich zudem in 9,20 Sekunden Silber über 60 Meter Hürden. In dieser Altersklasse jubelte Bayram über den Weitsprungtitel. Gold sicherte sie sich mit 5,74 Meter. Außerdem belegte sie hinter der Weiler Silbermedaillengewinnerin Hannah Gisin (26,50 Sekunden) Rang drei im 200-Meter-Sprint (26,57). Und Maja Lindenmaier (TUS Höllstein) überzeugte in der U20 im Weitsprung mit Platz drei (5,24 Meter).

Beeindruckt war Geissler auch von den 1,51 Meter im Hochsprung von der U16-Athletin Emilia Thurau (TV Inzlingen). Zudem belegte die Inzlingerin im Weitsprung mit 4,56 Meter Rang drei. Schließlich bot Carl Rabe (U16) als Bronzemedaillengewinner im Kugelstoßen mit seinem besten Versuch von 12,37 Meter eine starke Leistung.