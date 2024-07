Leichtathletik: Weitsprung macht Furore

Im Weitsprung der U20-Athleten siegte Moritz Feldmann (ESV Weil). Seine Weite: 6,08 Meter. Und Simon Klein (TV Schwörstadt gewann den Speerwurf-Wettbewerb in dieser Altersgruppe mit 40,67 Meter. Morris Betting (ESV Weil) gewann den 100 Meter-Lauf der U18-Athleten in 11,99 Sekunden. Hervorragend war die 400 Meter-Siegerzeit (52,42 Sekunden) über 400 Meter. Auch die Weitsprung-Siegerweite von Felix von Oppen war formidabel. Er sprang 6,03 Meter weit.

Hänßler-Hug feiertSprint-Doppelsieg

In den Frauen-Wettbewerben glänzte die ehemalige Stettenerin Sinah Hänßler-Hug (LG Walldorf Astoria mit ihren Erfolgen über 100 (12,17 Sekunden) und 200 Meter (24,96). Überzeugend war auch der Auftritt von Katharina Flaig (LG Offenburg) mit ihrer Siegerweite von 5,89 Meter. Sophie Wahn, die U20-Athletin des TuS Lörrach-Stetten, hatte die Nase über 200 Meter in 27,31 Sekunden vorn. Ungewöhnlich war dann, dass Wahn in dieser Altersklasse auch die Schnellste über 800 Meter war. Ihre Siegerzeit: 2:28,04 Minuten.

Groß waren die Starterfelder in der weiblichen Altersklasse U18. Über 100 Meter Lief Mayja Lindenmaier in 12,84 Sekunden auf den zweiten Platz hinter der Siegerin Jana Startz (TV Endingen, 12,67). Lindenmaiers Team-Kollegin Lina Sené (TuS Höllstein) war in 28,70 Sekunden über die 200 Meter-Distanz nicht zu schlagen. Schließlich siegte die vielseitige Lindemaier auch im Hochsprung mit übersprungenen 1,49 Meter. Da war dann die Hochsprung-Siegerin in der Altersklasse U18/W15 deutlich besser. Marisa Dienstberger (TuS Königsfeld) übersprang 1,61 Meter. In der weiblichen Altersklasse U14 glänzte die junge Rheinfelderin Noemi Nimptsch mit ihren herausragenden Erfolgen über 100 Meter (13,59 Sekunden) und im Weitsprung (5,11 Meter).