Leichtathletik Wenn einen das Laufvirus packt

Einige dieser Anpassungen machen absolut Sinn: So braucht es eine Verbesserung der Schlagkraft des Herzens, eine Verbesserung der Lungenventilation und natürlich auch eine Adaptation der laufspezifischen Muskulatur.

Im Hintergrund benötigt es allerdings noch viele, viele weitere Veränderungen.

So muss der Körper lernen, mit der Übersäuerung und Veränderung des pH-Werts umzugehen, der Zugang zu Energiereserven aus dem Fettgewebe muss erlernt, passende Enzyme produziert und die Glykogenspeicher in der Muskulatur müssen ausgebaut werden. Je nach Erfahrungen des Körpers in der Vergangenheit kann dies schneller oder langsamer gehen.

Sollte die Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten zu kurz sein, kann keine adäquate Reaktion des Körpers erfolgen und das Training führt so nicht zum erhofften Effekt. Stattdessen kommt es zu Überlastungen der Muskeln, Sehnen, Bänder bis hin zu Ermüdungsfrakturen oder zu einer massiven Erhöhung der Stressfaktoren und dadurch zu Störungen der Psyche oder der Schlafarchitektur.

Um den erhofften positiven Trainingseffekt zu erreichen, ist eine ausreichende Erholung essenziell. Der wichtigste Baustein für unsere Regeneration ist dabei der Schlaf.

Es braucht einerseits eine ausreichende Schlafdauer von durchschnittlich acht Stunden. Aber nicht nur die Dauer, sondern auch die Zusammensetzung, also die Schlafkomposition, ist entscheidend. Ein hoher Anteil von Tief- und REM-Schlaf (jeweils 20 Prozent oder mehr) ist erstrebenswert und wichtig für die entsprechende Ausschüttung von Wachstumshormonen. Die REM-Schlafphase ist die letzte Phase eines Schlafzyklus. Während in den Non-REM-Schlafphasen die Gehirnaktivität und Gehirnströme runtergefahren werden, ist das Besondere an der REM-Schlafphase, dass sie wieder aktiver und fast so hoch wie in wachem Zustand sind.

Welche Einflüsse reduzieren die Schlafarchitektur?

Stress vor dem Schlafen (auch zu spätes, zu intensives Training). Eine hohe Kalorienzufuhr kurz vor dem Schlafen. Alkohol- oder auch Kaffeekonsum weniger als acht Stunden vor dem Schlafen.

Aber nur mit ausreichendem und moduliertem Schlaf ist ein effektives aufbauendes Training auf Dauer möglich.

Weitere wichtige Faktoren sind die Trainingssteuerung und natürlich auch die Ernährung während der Trainingsperiode. Bei den einzelnen Trainings-Einheiten gilt zu unterscheiden, ob eine Trainingseinheit regenerationsfördernd oder eher belastend ist. Hochintensive Trainings (Intervalltraining und Tempotraining) ebenso wie „Long Jogs“ verlangen dem Körper einiges ab und brauchen so längere Erholungsphasen, während lockere Grundlagenausdauereinheiten die Regenerationszeit verkürzen können. Hochintensive Einheiten sollten maximal einmal pro Woche ins Training integriert werden.

Zudem sind eine trainingsadaptierte Ernährung (Kohlenhydrataufnahme während des Trainings bei Einheiten größer als 90 Minuten) oder proteinreiche Zwischenmalzeiten direkt nach dem Lauf wichtig, um für die nächste Einheit wieder fit zu sein.

Vor allem im semiprofessionellen und professionellen Bereich versucht man, die Regenerationszeit über Behandlungen der Faszien, des Lymphsystems oder mittels Enzymsubstitution zu fördern. Für Hobbysportler spielen solche Maßnahmen aber eher eine untergeordnete Rolle. Der finanzielle Aufwand steht hier häufig in keiner Relation zum Effekt.

Zusammengefasst braucht es einen langsamen Aufbau der Trainingsbelastung und des Trainingstempos, um dem Körper genug Zeit für die notwendigen physiologischen Anpassungen zu geben und um Verletzungen zu vermeiden.