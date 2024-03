Leichtathletik: Zehnkämpfer Neugebauer startet gut ins Olympia-Jahr

Damit ist er besser unterwegs als bei seinem deutschen Rekord im vergangenen Jahr. Damals hatte Neugebauer die Uralt-Marke von Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert.

Neugebauer liegt bei dem Wettkampf in den USA vor der Entscheidung in der deutschen Nacht zum Karfreitag knapp hinter seinem WM-Halbzeitergebnis. Bei den Titelkämpfen in Budapest im Vorjahr führte er das Feld nach dem ersten Tag mit 4640 Punkten an. Der für den VfB Stuttgart startende Athlet fiel am zweiten Tag auf Rang fünf zurück.