Leipzig gegen Liverpool Stresstest gegen Klopps Erben: Roses Null-Dilemma

"Wir wissen, dass wir noch keine Punkte haben. Wir haben Selbstvertrauen, werden wieder anschieben, werden es wieder probieren", betonte Rose und baute schon einmal für den Fall der dritten Pleite vor: "Wir haben auch danach noch eine Menge Spiele, in denen wir es in unsere Richtung lenken können."

Kontrolle statt Power

Bei den Reds läuft es auch ohne Klopp prächtig. Dessen Nachfolger Arne Slot ist mit neun Siegen in zehn Pflichtspielen in seine Amtszeit gestartet. Das war noch keinem Trainer an der berühmten Anfield Road gelungen. Zudem hat es der von Feyenoord Rotterdam geholte Niederländer binnen kurzer Zeit geschafft, der Mannschaft seinen Stil zu vermitteln. An die wilden Klopp-Zeiten erinnert nur noch wenig, in Liverpool ist Kontrolle statt Power angesagt. Das reicht momentan zur Tabellenführung in der Premier League.

Der neue LFC-Stil dürfte Leipzig liegen. Mit hohem Ballbesitz-Anteil hat die Mannschaft ihre Probleme, Konter über die schnellen Stürmer Loïs Openda und Benjamin Sesko sind schon eher das Erfolgsrezept. Die Ansprüche sind - beginnend in der Chefetage - mittlerweile so hoch, dass ein Heim-Sieg gegen Liverpool durchaus erwartet wird. Schließlich hat man im eigenen Stadion schon Real Madrid besiegt. Oder wie es Mintzlaff ausdrückte: "Nur am Wettbewerb teilzunehmen, diese Phase liegt mittlerweile hinter RB Leipzig."