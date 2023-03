Leistungsfähig und stark Handwerksbetriebe in Schopfheim

Herausfordernde Zeiten

Erfreulich sei, so heißt es in der Handwerks-Szene, dass es in den herausfordernden Zeiten der Pandemie und der Ukraine-Krise nicht zu Umsatzeinbrüchen oder gar Insolvenzen im Bereich Handwerk und Gewerbe in Schopfheim kam. Das belege durchaus die Leistungsfähigkeit und auch den Stellenwert, den die Handwerksbetriebe in Stadt und Umland an den Tag legen.