Lerneffekt durch Niederlage Basketballer vor WM weiter optimistisch

Nach zwei freien Tagen reist die deutsche Mannschaft am Mittwoch von Frankfurt am Main aus nach Abu Dhabi. Dort stehen am kommenden Wochenende noch zwei weitere Testspiele gegen Titelkandidat USA und Griechenland an. Herbert will mit seinem Team dann weitere Schritte machen. "Wenn wir zehn Treppenstufen nehmen müssen, sind wir aktuell auf Stufe drei oder vier", sagte der Nationalcoach. "Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Stand der Dinge."