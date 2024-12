Mit 10 000 Euro unterstützt die Sparkasse das Engagement der Bibliothek im Bereich der Kinder- und Jugendbibliothek. „Für die Einrichtung ist diese Kooperation seit Jahren ein wichtiger Baustein, insbesondere für den Erhalt und Ausbau der Kinderbuchabteilung und des lesepädagogischen Programms“, so eine Mitteilung der Stadt. Das Team der Kinderbuchabteilung organisiert über das gesamte Jahr etwa 50 Veranstaltungen für Schulklassen, Jugendgruppen und offene Lesungen, wie etwa ein Actionbound in den Sommerferien oder das Escape-Spiel „Der magische Wald“. Neben regelmäßigen Angeboten wie den Buchhüpfern und dem Bilderbuchkino gibt es auch eine breite Palette an buchbaren Angeboten für Gruppen von der Kita bis zur Oberstufe. Hinzu kommt die Beteiligung an der Kinderbuchmesse im Burghof, bei der die Stadtbibliothek ebenfalls vertreten ist. „Die Unterstützung der Stadtbibliothek durch die Sparkasse ist für unsere Arbeit ein wichtiger Baustein in der Finanzplanung,“ sagt Fachbereichsleiter Lars Frick: „Ohne dieses Engagement wäre manches Projekt nicht realisierbar.“ Rainer Liebenow, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, sagte: „Gerade in Zeiten der neuen Medien unterstützen wir die Arbeit der Stadtbibliothek besonders gerne, da hier ein unschätzbarer Beitrag zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Lörrach geleistet wird.“