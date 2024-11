„Lesen auf dem Berg“: Ein Literatur-Kleinod mit vielen Fans

In früheren Zeiten fanden die Literaturtage immer Ende November, Ende Dezember statt, als auch Lesungen im Schnee am Lagerfeuer möglich waren. Doch der jetzige Termin bietet die Möglichkeit, einen goldenen Herbst im Bergdorf zu genießen. Standen bei den Lesungen am Freitag- und Samstagabend und Sonntagmittag Frauenthemen im Vordergrund, widmete sich am Samstagnachmittag Wolfgang Hantel-Quitmann im Gespräch mit Moderator Gerwig Epkes dem Werk Franz Kafkas und dessen Interpretationen.

Die psychische Welt Kafkas

Der Psychologe, Paar- und Familientherapeut und Professor für Klinische und Familienpsychologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg gab hier Einblick in die psychische Welt Kafkas. Im Vorwort seines Buches „Kafkas Kinder“ schreibt Hantel-Quitmann, dass das Leben und die Romane Franz Kafkas geprägt seien von Themen wie Einsamkeit, Entfremdung, Angst, Schuld, Scham, Ausweglosigkeit, Willkür, Ohnmacht, Verzweiflung und Familienverstrickungen. Viele Menschen, die in seine Praxis kommen, würden an denselben Problemen leiden. „Insofern sind wir heute noch Kafkas Kinder“, stellt der Paar- und Familientherapeut Hantel-Quitmann fest und sagt, dass Kafkas Erzählungen nach außen drehen, was in ihm drin ist. Für ihn sei Kafka ein Verteidiger der Menschenrechte, so der Psychologe im Kurhaus bei seiner Lesung.