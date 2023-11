Leser helfen: Aktion übertrifft alle Erwartungen

Unabhängig davon sind die gespendeten Brillen bisher schon an verschiedene Hilfsprojekte weitergeleitet worden, wie der Geschäftsinhaber bekannt gibt. Die Lesebrillen gingen vor allem an das Flüchtlingsheim in Thessaloniki und an das Hilfsprojekt Coco Togo Lomé in Tansania. Sonnenbrillen mit leichten Korrekturen oder auch ohne Korrektur wurden an das Selbsthilfeprojekt Msumarini in Kenia geschickt. Und auch die Flüchtlingsunterkunft in Haltingen bekam Lesebrillen für den kurzfristigen Bedarf, wenn also gerade keine Lesehilfen vorhanden sind.

Ein großes Paket an die Blindenmission

Die restlichen Brillen werden nun gereinigt und wenn nötig vermessen und gehen dann in einem großen Paket an die Christoffel-Blindenmission.