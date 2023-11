Leser helfen: „Besonders schöne Momente kreieren“

Fünfmal ist Stiefvater in der Region vertreten: In Weil am Rhein mit dem Hauptsitz und drei weiteren Standorten sowie in Lörrach, Rheinfelden und Freiburg. Eine Besonderheit hält in Weil der Standort „Kaffee & Kreuzfahrt“, Hauptstraße 291, bereit. Denn das Reisebüro ist dort mit einem Café kombiniert. Idee und Konzept wurden 2019 mit der Branchen-Auszeichnung „Schönstes Reisebüro Deutschlands“ prämiert.