Leser helfen: Das macht wirklich Mut

Und in dieser Allgemeinheit finden sich Menschen, die unsere Unterstützung benötigen. Die „Mutmach-Wir-AG“, in diesem Jahr einmal ins Scheinwerferlicht gerückt, leistet genau dies. Auch wenn Soziales, Gesellschaftliches und Politisches sich in diesen Zeiten schwieriger gestalten, machen die AG-Mitglieder Mut – uns und den Bedürftigen. Ein von Herzen kommendes Dankeschön an die sozial Denkenden und Handelnden.