Leser helfen: Die Gewinner der Spendentombola

Andere Gewinner heben nun ab. Foto: zVg/Markgräfler Winzer

Gutschein für eine Fahrt im Heißluftballon für 2 Personen von Markgräfler Winzer, Efringen-Kirchen: Kirsten Strübe, Steinen; Fernglas Eschenbach im Wert von 349 Euro von Optik Burkart, Weil am Rhein: Simon Wissmann, Rümmingen; Gutschein à 50 Euro von Optik Burkart, Weil am Rhein: Sabine Reichels, Lörrach, Armin Polnau, Weil am Rhein, Gabriele Griesbaum, Lörrach, Ralf Bogenschneider, Weil am Rhein, E. Maternini, Weil am Rhein, Dieter Sander, Lörrach, Rolf Hauser, Lörrach, Gisela Sevecke, Schopfheim, Jürgen Mast, Weil am Rhein, Johanna Kiefer, Schopfheim; Gutschein à 150 Euro von Landgasthof Rebstock, Egringen: Rene Schmid, Efringen-Kirchen; Gutschein für 2 Menüs „Lieblingsmoment“ von Eckert Restaurant Wio Group, Grenzach-Wyhlen: Anita und Werner Roser, Kleines Wiesental; Gutschein à 100 Euro fürs Mättle: Gerlinde Lohse, Lörrach, ChäsChuchi Gersbach, Schopfheim; Gutschein à 100 Euro für Krone Inzlingen: Gisela Grether, Schopfheim, Ben Ortholf, Münstertal; Gutschein à 100 Euro von Gasthaus und Hotel zum Löwen, Eimeldingen: Jürgen Diehl, Lörrach, Alfred Roß, Lörrach, Christel Bross, Weil am Rhein, Cornelia Müller, Weil am Rhein, Justin Kreider, Steinen; Wildbret vom Wildschwein von Jagdschule Roland Heller, Rheinfelden: Bernd Kohler, Weil am Rhein; Mercedes-Benz-Wochenende inkl. 500 Freikilometer von Autohaus Kestenholz, Lörrach: Walter Krebs, Weil am Rhein; Premium-Card, gültig für alle Spiele der Saison 2023/24, vom FVLB-Präsidium, Lörrach: Petra Bauer, Efringen-Kirchen, Ilona Fabig, Wittlingen, Frank Lenhart, Schallbach, Monika Fliß und Roland Keller, Binzen, Jürgen Diehl, Lörrach; je 2 Eintrittskarten fürs Rulantica von Europa-Park, Rus: Ernst Beck, Kandern, Familie Hoehler, Lörrach; Kaffeeservice für 8 Personen von Porzellanhaus Lang, Weil am Rhein: Dominik Lang, Wittlingen; Gutschein für Schlemmerbuffet für 10 Personen im Wert von 150 Euro von Metzgerei Kalbacher, Lörrach: Heidi Frey, Weil am Rhein; 2 Eintrittskarten für das Musical „Bikini Skandal“ von Gloria-Theater Bad Säckingen: Uwe Jaekel, Weil am Rhein; Gutschein à 60 Euro von Intercoiffeur Bohn, Lörrach: Christian Knospe, Lörrach, Yvonne Keller, Binzen, Klaus Walter, Lörrach; Gutschein à 50 Euro von Rhein Center, Weil am Rhein-Friedlingen: Klaus Walter, Lörrach, Gisela Kaiser, Grenzach-Wyhlen, Gerda Maeder, Kandern, Pierre Glatter, Steinen, Natascha Bodack, Steinen, Ursula und Günter Güdemann, Steinen, Doris Ortling, Weil am Rhein, Daniela Seiter, Lörrach, Bettina Andris, Inzlingen, Mike Dammann, Lörrach, Taio Spiegel, Lörrach, Alva Gerspach, Freiburg, Rolf Kern, Schopfheim, Josef Seiberth, Lörrach, Sven Andris, Inzlingen, Dennis Krause, Lörrach, Doris Pfeifle, Grenzach-Wyhlen, Carmen Herzog, Inzlingen, Elke Tirelli, Lörrach, Anja Uecker, Lörrach, Ernesta Stöckel, Lörrach, Manfred Waslowski, Kandern, Renate Heigl, Grenzach-Wyhlen, Silvia Pantze, Weil am Rhein, Amy und Max Braendlin, Efringen-Kirchen; Gutschein à 50 Euro von Hotel & Restaurant Adler, Weil am Rhein: Karin Hernandez, Fischingen, Eva Jochim, Lörrach, Klemens Vormelker, Weil am Rhein; Gutschein à 50 Euro von Ralf Weber Elektrotechnik, Lörrach: Tim Schürmann, Weil am Rhein, Joachim Schröder, Zell i. W., Werner Winzer, Weil am Rhein, Josephine Jahno, Bad Bellingen, Gaby Rotzler, Lörrach, Alessia Steiner, Fischingen, Wolfang Reihse, Rheinfelden, Jürgen Hlawatschek, Lörrach, Hans Heuberger, Lörrach, Stephan Ruhl, Weil am Rhein, Marcel Konert, Porsche Zentrum Lörrach, Petra Hirsch, Porsche Zentrum Lörrach; Damenuhr von Donkel Schmuck & Uhren, Schopfheim: Eckhard Sturm, Grenzach-Wyhlen; Winter-Bettwaren-Set von Oberbadische Bettfedernfabrik, Lörrach: Gisela Sevecke, Schopfheim; 2 Eintrittskarten für Djaziar Satour Duo am 10.01.2024 von Burghof, Lörrach: Silas Schmidt, Kandern; 2 Eintrittskarten für Yegor Zabelov am 26.01.2024 von Burghof, Lörrach: Karin Hernandez, Fischingen; Schal aus Wolle, Seide, Cashmere im Wert von 79 Euro von Mode Vohburger, Lörrach: Paula Koger, Weil am Rhein; Tuch, reine Seide, im Wert von 49 Euro, von Mode Vohburger, Lörrach: Dominic Reinke, Maulburg; Tassimo Kaffeemaschine von EP:Media Center, Weil am Rhein: Sylvia Krey, Weil am Rhein; Gutschein für 2 Personen im Wert von 50 Euro: Christoph Bauer, Vogtsburg; je 6 Flaschen Grauburgunder Kabinett trocken von Vinothek Kaufmann, Efringen-Kirchen: Lydia Sommerhalter, Schliengen, Esther Bamberger, Wittlingen, Otmar Würger, Eimeldingen; Gutschein à 50 Euro für Massage von Massage-Studio Zieger, Weil am Rhein-Haltingen: Geissler, Lörrach, Anette Heckert, Malsburg-Marzell, Willi Tröndlin, Schliengen, Gutschein Edelsteinkunst Jais-Heuser, Lörrach: Kathrin Ganter, Lörrach, Andrea Schäuble, Schopfheim; Gutschein Waschen-Schneiden-Föhnen von Carisma – Die Haar Profis, Lörrach: Elias Acar, Steinen, Heidi Kunz, Lörrach, Rolf und Anneliese Gentner, Schwörstadt, Isabella Werner-Jägg, Lörrach, Doris Hüfner, Lörrach, Nils Muska, Efringen-Kirchen, Robin Schmid, Rheinfelden, Reinhard Schmid, Weil am Rhein, Toni Müller, Steinen, Mark Baier, Steinen; je 2 Gutscheine für Eintritt in Vogelpark, Steinen: Willi Hemmer, Efringen-Kirchen, Egon Kuckuk, Kandern, Günter Schlecht, Lörrach, Jonas Kellner, Lörrach, Dieter Rösch, Weil am Rhein, Alex Basler, Weil am Rhein, Stefan Bohnert, Lörrach, Inge Glatt, Weil am Rhein, Marina Iselin, Schallbach, Angelika Frech, Rheinfelden, Günter Argast, Kandern, G. Hemmer, Efringen-Kirchen, Willi Hollenwäger, Lörrach, Monika Haag, Weil am Rhein, Claudio Burger, Lörrach, Lukas Kellner, Lörrach, Peter Gerspach, Freiburg, Michael Stephan, Weil am Rhein, Christa Rufer, Lörrach, Nicole Sütterlin, Kandern, Nikolaus Aubert, Lörrach, Ilse Sachs, Binzen, Sabine Herrmann, Lörrach, A. Scheidel, Fischingen, Jasmin Seiberth, Lörrach; je 2 Gutscheine für Theaterstück „Madame, es ist angerichtet!“ von ’s Bühneli, Lörrach: Rolf und Annelies Gentner, Schwörstadt, Max Klein, Lörrach, Antje Ritter, Wittlingen, Heidi Rombach, Bonndorf, Marin Mutter, Steinen; je 2 Eintrittskarten für Lörracher Weihnachtscircus – Das Original!: Helena Volz, Steinen, Stefanie Schörlin, Kandern, Markus Gerstner, Lörrach, Evelyn Straub, Lörrach, Eckhard Lantsch, Lörrach, Günter Pakalski, Weil am Rhein, Renate Brutsche, Weil am Rhein, Anita Kühnle, Efringen-Kirchen, Christina Ehlen, Steinen, Katharina Asal, Steinen, Boris Pasek, Lörrach, L. Laule, Inzlingen, Thomas Voglgsang, Lörrach, Ernst Sütterlin, Kandern, Malte Brändlin, Efringen-Kirchen, Jan Rinderle, Bad Bellingen, Manuel Frey, Weil am Rhein, Monika Schmälzle, Schopfheim, Martina Gross, Steinen, Kevin Kuhn, Lörrach, Jasmin Seiberth, Lörrach, Wilma Roth, Schliengen, Steffi Nisius, Efringen-Kirchen, Rosi Brunner, Schopfheim, Herr Zumkeller, Lörrach; Gutschein à 20 Euro von Blumen- und Gartencenter Schmitt, Lörrach: Karlheinz Anlicker, Neuenburg, Marvin Kreutner, München, Katharina Nobbe, Kandern, Gisela Brombacher, Wittlingen, Silke Kalchschmidt, Binzen; je 2 Gutscheine à 20 Euro fürs Jazztone von Jazz Club Lörrach: Frank Bischoff, Lörrach, Helga Husemann, Schopfheim, Gabriele Otte, Grenzach-Wyhlen, Markus Schörlin, Efringen-Kirchen, Kim Kreider, Schopfheim; Tagespass im Wert von 39 Euro für Erlebnispark Tripsdrill: Udo Neumann, Weil am Rhein. utschein im Wert von 20 Euro von Alraune Floristik, Lörrach: Hans Breckner, Lörrach; Milka-Tüte von Mondelez, Lörrach: Uwe Wagener, Efringen-Kirchen, Peter Probst, Weil am Rhein, Helga Heuschmid-Keiper, Wehr, Lukas Sütterlin, Schliengen, Stefan Rübenacker, Lörrach, Ruth Götzmann, Efringen-Kirchen, Aaron Weh, Schliengen, Karl-Friedrich und Gerda Zandt, Weil am Rhein, Sarah Seiberth, Lörrach, Heidi Merstetter, Binzen, Beate Schmid, Weil am Rhein, Dafina Shala, München, Michael Seiter, Lörrach, Doris Hüfner, Lörrach, Wolfgang Vollmert, Lörrach; von Weingut Huck-Wagner, Efringen-Kirchen: 2 Flaschen Spätburgunder, 2 Flaschen Perlino secco, 2 Flaschen Grauburgunder für Walter Lacher, Schliengen, 2 Flaschen Spätburgunder, 2 Flaschen Grauburgunder, 2 Flaschen Gutedel für Matthias Krupp, CH-Prêles, 2 Flaschen Gutedel, 2 Flaschen Grauburgunder, 2 Flaschen Perlino secco für Jasmin Seiberth, Lörrach, 2 Flaschen Spätburgunder, 2 Flaschen Gutedel, 2 Flaschen Perlino secco für Hubert und Ingrid Hertel, Weil am Rhein; Linzertorte von Bäckerei Paul, Lörrach, und Kunstkartenset von Kunstdruckwerkstatt Hanemann, Weil am Rhein-Ötlingen: Hannah Bleier, Weil am Rhein, Sarah Seiberth, Lörrach, Josef Seiberth, Lörrach, Lina Zueffle, Efringen-Kirchen, Andreas Kneußlin, Schopfheim, Felicitas Schepperle, Lörrach, Stefan Broghammer, Kandern, Claudia Lacher, Schliengen, Corina Neumann – Polizeirevier Lörrach, Ernst und Karin Fingerlin, Steinen, Yvonne Adam, Weil am Rhein, Leon Adam, Weil am Rhein, Christine Wondrak-Brunen, Lörrach, Louis Weh, Bad Bellingen, Katharina Feuchter, Weil am Rhein, Astrid Mattes, Binzen, Ursel Kohlmann, Kandern, Joachim Schröder, Zell i. W., Ursula Kolb, Binzen, Jenni Schmid, Weil am Rhein, Roswitha Maier, Weil am Rhein, Michaela Kühnle, Lörrach, Heinz Seick, Inzlingen, Aurelia Volkmer, Lörrach, Leonie Suhr, Rheinfelden, Jörg Elsner, Kleines Wiesental, Gabriele Waslowski, Kandern, Beate Egner, Eimeldingen, Max Hoehler, Lörrach, Susanne Bertig, CH-Luzern; Gutschein 5-Liter-Partydose Lasser Premium Pils von Brauerei Lasser, Lörrach: Irene Kühndorf, Lörrach, Helmut Hartmann, Lörrach, Ulrike Knebel-Gröhl, Steinen, Heidrun Roser, Schopfheim, Ulrike Gravino, Binzen, Markus Lüchinger, Weil am Rhein, Dietmar Senn, Kandern, Edith Graß, Häg-Ehrsberg, Antje Bannwarth, Lörrach, Lucia Sandmann, Schopfheim; je 2 Kinokarten von Cineplex-Kino, Lörrach: Edmund Senn, Steinen, Fabienne Steiner, Fischingen, Kurt Kiefer, Zell i. W., Hans-Peter Kaufmann, Efringen-Kirchen, Helga Schörlin, Efringen-Kirchen, Pia Brunner, Steinen, Daniela Dürr, Steinen, Günther Hupfer, Eimeldingen, Uwe Specht, Schopfheim, Eberhard Kopfmann, Kleines Wiesental; Gutschein à 30 Euro von Wein- und Sektgut Schweigler, Binzen: Uwe und Brigitte Bormann, Rümmingen, Ben Blatzer, Lörrach, Mazen Haaji, Schopfheim, Christa Barth, Kandern; Geschenkkorb im Wert von 30 Euro von Grethermühle, Maulburg: Doris Aich, Maulburg; Gutschein à 30 Euro von Restaurant Alte Laube, Lörrach-Brombach: Monika Kreider, Steinen, Heike Maier, Schliengen; Gutschein à 20 Euro von Bahnhof Apotheke, Lörrach: Jeanette Meier, Inzlingen, Jasmin Seiberth, Lörrach Berthold Josko, Inzlingen, Andreas Musolt, Weil am Rhein, Ilona Schwender, Schopfheim; Kirschwasser von Hausbrennerei Helmut Ruser, Tüllingen, und Kunstkartenset von Kunstdruckwerkstatt Hanemann, Weil am Rhein-Ötlingen: Erika Kiefer, Schopfheim, Hans-Rudi Schirmer, Grenzach-Wyhlen, Williams von Hausbrennerei Ruser: Gudrun Aenis, Wittlingen, Reinhard Graß, Häg-Ehrsberg, Grappa von Hausbrennerei Ruser: Ulrike Glunk, Lörrach, Quittenschnaps von Hausbrennerei Ruser: Christian Frey, Weil am Rhein; 2 Freikarten für eine Rundfahrt bis Ende Saison 2024 von Basler Personenschifffahrt: Martina Veit, Steinen; Ledergeldbörse und Schlüsselanhänger: Uwe Jaekel, Weil am Rhein; Aquarellbild gerahmt von Marga Golz, Lörrach: Eva Kuttler, Lörrach, Erna Jörger, Schliengen; je 330 g Quittengelee, Erdbeer- und Schwarzkirschkonfitüre von Konfitürenmanufaktur Alfred Faller, Utzenfeld: Birgit Lamb, Schopfheim, Lukas Berger, Hasel; je 2 Eintrittskarten für die Erdmannshöhle Hasel: Liam Werner, Weil am Rhein, Simone Steiner, Fischingen, Claudia Kallmann, Efringen-Kirchen; Gutschein à 10 Euro von Buchhandlung Osiander, Lörrach: Phillip-Maximilian Stech, Lörrach, B. Schmiedel, Schallbach, Matthias Stöckle, Maulburg, Hanna Sommerhalter, Schliengen, Andreas Bechtold, Schopfheim; 2 Freifahrtscheine für Hin- und Rückfahrt mit dem Chanderli von Zweckverband Kandertalbahn, Kandern: Sabine Musolt, Weil am Rhein; von ehemals Radsport Kaufmann, Weil am Rhein eine Truck-Planentasche: Sonja Muchenberger, Inzlingen, Britta Klettke, Lörrach, Rucksack Viva von Andersen: Edith Grass, Häg-Ehrsberg; Buch Hape Kerkeling „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“: Ursula Büche, Steinen; Bildbetrachtung „Rote Eruption in Fat Lava“ von Thomas Nüssle, Steinen: Emily Hernandez, Fischingen, Inge Ziegler, Efringen-Kirchen, Bernhard Kreider, Steinen; 2 Kunstkartensets à 10 Euro mit je 5 Karten von Kunstdruckwerkstatt Hanemann, Weil am Rhein-Ötlingen: Hannes Grimmer, Rheinfelden, Heike Weiß, Müllheim, Inge Leisinger, Efringen-Kirchen, Inessa Schleith, Efringen-Kirchen, Silke Wernet, Kandern, Horst-Dietmar und Marlies Kandziora, Steinen, Ruth Bächtle, Zell i. W., Sesiani, Weil am Rhein, Aaron Schwald, Efringen-Kirchen, Peter Horst, Efringen-Kirchen, Doris Ortling, Weil am Rhein, Julika Schröder, Zell i. W., Edith Schmid, Weil am Rhein, Sabine Iles, Weil am Rhein, A. Scheidel, Fischingen, Andreas Bauer, Kandern, Anika Burger, Lörrach, Ralf Renckly, Lörrach, Frieda Scholz, Steinen, Valentin Senn, Kandern, Rolf Wechlin, Kandern, Marvin Kreutner, München, Ralf Stocker, Schopfheim, Kirsten Wendland, Fischingen, Jenni Wißner, Kandern, Christine Decrauzat, Lörrach, Monika Müller, Efringen-Kirchen, Hildegard Förstera, Lörrach, Claudio Fröhle, Lörrach und Angela Schepperle, Lörrach.