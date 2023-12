Leser helfen: Eine lebendige Gemeinde für Familien

„Der Kinder-Ferien-Club zieht immer größere Kreise“, freut sich Pia Sänger, die seit 20 Jahren in der Gemeinde aktiv ist, und unterstreicht dies mit einem neuen Teilnehmerrekord in diesem Jahr. 616 Kinder beteiligten sich an der Ferienwoche. Angefangen hatte seinerzeit Elfriede Claus mit 40 Kindern im Garten.

Mehr als 600 Kinder

Zwei Altersgruppen werden jeweils gebildet: zum einen für die gut 200 fünf- bis siebenjährigen Kinder, die sich an der Bahnhofstraße treffen, zum anderen für die 400 acht- bis 13-Jährigen, die bei der Sporthalle in einem großen Zelt zusammenkommen. Zu den begehrten Attraktionen gehören, wie Katja Widmer betont, Trampolinspringen, Kletterwand, Hüpfburg, Bastelangebote, Kinderschminken, Musik und einiges mehr.

Immer mehr Kinder nehmen teil. Foto: zVg/Tamara Ketterer

Hinzu kommt ein Bühnenprogramm, bei dem unterschiedliche christliche und jugendspezifische Themen in verschiedenen Darstellungsformen präsentiert werden, sei es, dass zur Musik einer Live-Band gemeinsam Lieder gesungen werden oder sei es, dass die Botschaft über ein Theaterstück und mit einer Kurzpredigt vermittelt wird.

Hauptorganisatoren der Kinder-Ferienwoche sind die drei hauptamtlich in der AB-Gemeinde tätigen Pastoren David Grau, Timon Sieveking und Fabian Repple, die sich zwei Vollzeitstellen teilen. Unterstützt werden sie von rund 100 Jugendlichen, die zuvor im Umgang mit den Kindern geschult werden und zum Beispiel lernen, wie sie Geschichten erzählen können.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnahme am Kinder-Ferien-Club ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Wer Interesse hat, ist willkommen. Auch viele Flüchtlinge nutzen das begehrte Sommerangebot. Die Ferienwoche wird hauptsächlich über Spenden und die Beiträge der Mitglieder finanziert. Über Flyer, Plakate und Mund-Propaganda wird für diese besondere Ferienbetreuung geworben.

Kinderschminken und mehr Foto: zVg/Tamara Ketterer

Zum Abschluss gibt es immer freitags ab 15 Uhr ein zwangloses Elternfest an der Sporthalle Steinen mit Kaffee, Kuchen und Tombola, zu dem auch Großeltern, Freunde und Unterstützer willkommen sind. Außerdem zeigen die Kinder an den Spielgeräten und Spielstationen, was sie während der erlebnisreichen Tage gemacht und gelernt haben. Auch hier wird Gemeinschaft großgeschrieben. Nach jeder Ferienwoche ziehen die Verantwortlichen Bilanz: Was ist gut gelaufen und was weniger, was kann verbessert werden? Fester Bestandteil ist auch ein Abschlussfest für die 100 Mitarbeiter, die sich im Kinder-Ferien-Club eingebracht haben.