Leser helfen: International, spektakulär, urkomisch

Erstaunlich biegsame Artisten Foto: zVg/Circus

Unverhoffte Auftritte

Star-Clown „Angelo Chaves“ aus Portugal wiederum erobert sein Publikum mit erfrischendem Humor und als hervorragender Situationskomiker. Mit seinen liebenswerten Reprisen verknüpft er das Programm zu einer Einheit und verkürzt dadurch die notwendigen Umbaupausen. Doch aufgepasst: Manchmal sucht er sich dafür auch Gehilfen aus dem Publikum, die bei ihren unverhofften Auftritten oftmals ungeahnte schauspielerische Talente an sich entdecken.

Ob mit Kopfstand auf dem schwingenden und drehenden Washington-Trapez – direkt unter der Kuppel in zehn Metern Höhe, ob mit einer mitreißenden Tempo-Jonglage mit Tennisschlägern, die zu schweben scheinen, ob mit einem wagehalsigen Balance-Act auf gestapelten Brettern und Rollen oder aber mit sprunggewaltiger Action am Trampolin in Kombination mit Komik, die Artisten aus aller Welt verstehen es hervorragend ihr Publikum in den Bann zu ziehen und den Zuschauern ein ungläubiges Staunen ins Gesicht zu zaubern.

Umrahmt werden die Vorstellungen vom zirkuseigenen Show-Ballett, den international bekannten „Royal Show Dancers“, die sich unter anderem durch ihre bunten und phantasievollen Kostüme auszeichnen. Für die jeweils richtige Stimmung zu den einzelnen Nummern sorgt darüber hinaus eine der modernsten Lichtanlagen Deutschlands, wie es in der Ankündigung heißt.

Eine vielfältige Gastronomie in gemütlicher Atmosphäre mit Weihnachtsbuden und geschmückten Christbäumen gibt es in dem großen beheizten Foyer-Zelt. Dort wird jeweils eine Stunde vor der Show und auch danach zum Verweilen eingeladen.

Als langjähriger Partner der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ spendet der Lörracher Weihnachtscircus auch in diesem Jahr wieder 50 Eintrittskarten im Wert von jeweils 20 Euro.