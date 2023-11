Leser helfen: Kleine Aufmerksamkeiten in Tüten

Doch dann fielen zwei große Unterstützer-Firmen der Pandemie zum Opfer und die Weihnachtsaktion geriet ins Stocken. Gabi Schupp vom Seniorenbeirat hatte daraufhin die Idee, bei der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ um Unterstützung zu bitten. Eine gute Idee, wie sich herausstellte: 3200 Euro erhält der Seniorenbeirat aus diesem Topf. Monica Rexrodt, die die Aktion federführend betreut, stellte sie bei der „Binzener Runde“, der Auftaktveranstaltung von „Leser helfen“, vor. Daraufhin ging noch eine anonyme Spende in Höhe von 500 Euro ein.

Auf diese Weise konnten ein paar Tüten mehr gepackt werden und auch beim Inhalt wurde ein wenig aufgestockt. Um möglichst vielen Senioren eine Freude zu bereiten, wurde das Budget am Ende dennoch überschritten. Kevin Pabst will sich nun um eine weitere Spende in Höhe von 680 Euro beim Lions Club Schliengen bemühen. Die motivierten Helfer dürfen sich zudem auf eine Einladung von Aron Stiefvater freuen.

Ein persönliches Anschreiben darf natürlich nicht fehlen. Foto: Alexandra Günzschel

Fünf Nachmittage gepackt

„Wir wissen ganz genau, wo das Geld hingeht“, sagt Monica Rexrodt am letzten von fünf Nachmittagen, an denen die Tüten befüllt werden. Dass es so viele bedürftige und einsame Menschen gibt, von denen einige gar nicht mehr rauskommen, motiviert die Gruppe, fleißig weiter zu packen – so lange, bis wirklich keine Tüten mehr übrig ist. „Es hat Spaß gemacht“, lautet das Fazit.

Verteilt werden die Weihnachtsgrüße nun an die richtigen Adressaten mit Hilfe der Diakonie, der katholischen Sozialstation, den Pflegediensten Herbrich und Gevita, dem Verein Zeitbank plus, dem Sozialarbeiter der städtischen Wohnbau, der AWO Lörrach, dem Seniorenkreis St. Peter, dem Quartierscafé Stetten, dem Quartiertreff Runder Tisch Tumringen, dem Quartiertreff Brombach sowie dem Essenstreff Hauingen.