Leser helfen: Lose kaufen und Glühwein trinken

Tradition seit 30 Jahren

Seit mehr als 30 Jahren ist die Hilfsaktion mit einem Stand auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt vertreten. In diesem Jahr wird der Hilfsverein unseres Verlagshauses, „Leser helfen Not leidenden Menschen“, von Donnerstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, auf dem Alten Marktplatz am vertrauten Standort zwischen Kiosk und Steinkubus anzutreffen sein. Im vergangenen Jahr war der Standort erstmals abweichend am Hebelpark.

Prominente Losverkäufer

Der Stand von „Leser helfen“ ist nicht nur wegen des Glühweins ein beliebter Treffpunkt. Hier treffen sich Menschen, die sich sonst oft nur einmal im Jahr sehen, zum gemütlichen Beisammensein. Aber auch zahlreiche Prominente und Politiker aus Stadt und Land sowie Vertreter von sozialen Einrichtungen und Vereinen stellen sich an den vier Weihnachtsmarkttagen von Donnerstag bis Sonntag in den Dienst der guten Sache. Sie sammeln Spenden für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ und nutzen dabei die Gelegenheit zum Gespräch mit den Bürgern.