Leser helfen: Spendenaktion auf der Zielgeraden

Schließlich übernahmen Simone Wansor und Ruth Götzmann vom Caritasverband im Landkreis Lörrach das Ansprechen der Passanten, um noch weitere Spenderinnen und Spender hinzuzugewinnen.

Attraktive Hauptpreise

Für jede Spende ab vier Euro an die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ landet ein Spendenbeleg in der Lostrommel der Riesentombola. Die Spender tun also nicht nur Gutes, sondern haben auch die Chance auf einen der vielen attraktiven Gewinne. Die beiden Hauptpreise in diesem Jahr sind ein schickes Pedelec vom Porsche Zentrum Lörrach sowie eine Traumreise für zwei Personen auf die Malediven vom Reisebüro Stiefvater.

Zur gemütlichen Atmosphäre am Stand der Hilfsaktion trägt nicht zuletzt auch der Glühwein bei. Als besonderes Schmankerl gibt es – so lange der Vorrat reicht – zu jedem Glas Glühwein und jeder Spende am Stand der Hilfsaktion ein leckeres Branche von Chocolat Frey – auf Hochdeutsch lassen sich die Schoki-Stängeli mit „Ästchen“ übersetzen. Gestiftet wurde dieses süße Dankeschön von Migros-Shop.de.

Der beliebte Glühwein wird übrigens nach einem traditionellem Rezept angefertigt. Es gibt ihn mit Schuss oder auch als alkoholfreien Punsch. Der Erlös aus dem Verkauf sowie alle Spenden gehen komplett an die Hilfsaktion des Verlagshauses Jaumann.