Leser helfen: „Tradition und moderne Lebensart“

„Wir haben bislang ein tolles Jahr gehabt“, stellt Sonja Hechler fest. Die „Mühle“ mit ihrem schmucken Garten bietet im Restaurant 50 Plätze, hinzu kommen 80 Plätze im Pavillon, in dem Veranstaltungen und Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage, aber auch Tagungen, Seminare und sonstige Meetings stattfinden.

Und noch bis zum 14. Februar 2024 heißt es im Pavillon „Say Cheese“. Als Partner-Restaurant beteiligt sich die „Mühle“ an dem von Grenzachs Sternekoch Nicolai Wiedmer für mehrere Pop-up-Restaurants entwickelten Konzept mit Käsefondues in unterschiedlichen Variationen. „Die Resonanz ist sehr gut“, sagt Sonja Hechler, allein für den Dezember lägen rund 500 Reservierungen vor.

„Charly gefragt“

Ein weiteres wirtschaftliches Standbein der „Mühle“ neben dem Hotel mit seinen 32 Einzel- und Doppelzimmern ist der Foodtruck „Charlie“, für den Fabio Elia und Sonja Hechler zusätzlich noch eine Firma in der Schweiz gegründet haben, um damit auch im Nachbarland bei Veranstaltungen aktiv sein zu können. Denn die Nachfrage nach „Charlie“ sei groß. Ob bei Firmenanlässen, Festen wie dem Sektfestival der Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen, dem Markgräfler Weinfest in Staufen, dem Fashion & Food Festival in Freiburg oder bei Veranstaltungen in der Schweiz – verstärkt kommt der Foodtruck zum Einsatz. Alles wird laut Fabio Elia frisch zubereitet. Über Mittag seien schon 200 Leute aus dem mit zwei Personen besetzten „Charlie“ mit „healthy streetfood“ bedient worden.

Beschränkt sich in der Regel der Einsatz auf das Dreiländereck und das Markgräflerland, so gab es auch schon einen weit entfernten Einsatz. „Charlie“ war beim dreitägigen Wilhelm-Straßenfest in Wiesbaden, einem der ältesten und beliebtesten Feste Wiesbadens, das an den drei Tagen rund 80 000 Besucher angezogen hat.