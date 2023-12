Leser helfen: Unauffällig für andere das Leben regeln

Die Ursachen für eine solche Unselbstständigkeit sind vielfältig – manchmal ist eine Krankheit der Auslöser, manchmal ein Unfall , oft ist es einfach nur das Alter. Nachbarn, Familienangehörige oder Bekannte helfen in vielen Fällen gern, aber sie dürfen eben auch nicht alles. Denn für so manche Hilfe und Entscheidung ist eine amtliche Bestätigung erforderlich. In solchen Fällen ordnen Behörden eine gerichtliche Betreuung an.