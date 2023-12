Leser helfen: Warteschlangen vor dem Tafelladen

Eine wichtige und gefragte Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen mit geringem Einkommen ist die Dreiländereck-Tafel an der Hofmattstraße 12 in Brombach. An jedem der drei Öffnungstage Dienstag, Mittwoch und Freitag in der Woche kommen durchschnittlich bis zu 190 Personen, um hier preisgünstig einkaufen zu können. Abends sind die Regale leer.