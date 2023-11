Leser helfen: Wichtige und geschätzte Anlaufstelle

Bis zu 40 Obdachlose suchen pro Tag die direkt am Rheinpark liegende Wärmestube auf. Dabei liegt der Anteil der Frauen bei rund 20 Prozent. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der Wärmestube keine. Wenn diese Menschen, hinter denen sich als Folge von Arbeits- und Wohnungslosigkeit, Krankheit, Trennung oder Tod des Partners viele Schicksale verbergen, gerade in der kälteren Jahreszeit ein Bett zum Übernachten suchen, bekommen sie eine Fahrkarte, damit sie im Erich-Reisch-Haus in Lörrach im Warmen nächtigen können.

Der Weiler Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“, der sich ausschließlich über Spenden finanziert, kommt für den Gebäudeunterhalt und die Betriebskosten auf. Allein die Nebenkosten für die Wärmestube belaufen sich auf 7000 bis 8000 Euro im Jahr. Zwar ist der Verein, wie Kathrin Schuster und Christel Stauß verdeutlichen, mit der Spendentätigkeit der Bevölkerung zufrieden, doch gestiegene Energiekosten und die höheren Lebensmittelpreise machen dem Verein zu schaffen, weshalb er über jede Art von Zuwendung dankbar ist. So zum Beispiel auch über die regelmäßigen Lebensmittelspenden der Marktfrauen vom Weiler Wochenmarkt oder von Bürgern, die immer wieder mal vorbeikommen, um Kuchen oder in der Vorweihnachtszeit Plätzchen vorbeizubringen.

„Gerade in der Weihnachtszeit werden wir erfreulicherweise beschenkt“, sagt Christel Stauß, und Kathrin Schuster, ebenso mit Herzblut engagiert, fügt hinzu: „Die Hilfsbereitschaft von Bürgern, Firmen und Vereinen ist ungebrochen.“ Während die Kleiderkammer noch ordentlich bestückt ist, sind zum Beispiel Zelte, Isomatten und Schlafsäcke Mangelware. Und Geld für notwendige Anschaffungen und den Gebäudeunterhalt ist stets willkommen. Der Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“ leistet jedenfalls, wie der AGJ-Leiter in Lörrach betont, einen wichtigen Beitrag, die Not hilfsbedürftiger Menschen zu lindern.

Beratungsstelle gefragt

In der Wärmestube ist laut Stefan Heinz auch eine Beratungsstelle zur Wohnungssicherung eingerichtet, die von der Stadt Weil und dem Landkreis Lörrach finanziert wird. Diese kümmert sich um Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, oder denen eine Räumungsklage ins Haus steht, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Die Beratungsstelle wird in Zeiten hoher Mieten stärker in Anspruch genommen, da die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt.

Rund 50 Weiler Haushalte nehmen die kostenlose Dienstleistung in Anspruch. „Wir versuchen, eine Räumungsklage abzuwenden und eine tragbare Lösung für die Betroffenen zu finden“, verdeutlichen Heinz und Killmann.