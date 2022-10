Leseraktion Wer ist Ihr Lieblingsmensch? Wir schenken ihm 500 Euro

Für unsere Lieblingsmenschen startet der Schwarzwälder Bote in Kooperation mit seinen Partnerverlagen Lahrer Zeitung und Verlagshaus Jaumann eine Leseraktion. Haben Sie jemanden, den Sie an Ihrer Seite nicht mehr missen möchten, eine bessere Hälfte oder jemanden, der Ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Ein Mensch, der Ihnen oder anderen im Alltag hilft, der sich für gemeinnützige Zwecke engagiert oder die gute Seele in der Nachbarschaft ist? Dem Sie einfach einmal sagen möchten, wie dankbar Sie für ihn sind?

Dann nominieren Sie ihn über unser Online-Formular, per Post oder auch per E-Mail (siehe unten) bei unserer Aktion und mit etwas Glück gewinnt Dein Lieblingsmensch 500 Euro. Außerdem werden wir die Gewinner Online und in unserer Zeitung vorstellen und Ihre gemeinsame Geschichte erzählen.