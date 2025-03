Lesung im Haltinger „Hirschen“: Einblicke in die Welt Basels und des Theaters

Denn die ganze Faszination dieses Krimis liegt in der Komposition dieses einmaligen Werkes. Es sind die Details, die Beschreibungen der Figuren, die humoristischen Ausschmückungen, die bekannten Straßennamen Basels, der berüchtigte Basler „Daig“, der Sprachwitz und die Brillanz des Vortrags, welche die Zuhörer in ihren Bann ziehen.

Gipfel und Abgründe des Theaters

Da schreibt ein Autor, welcher diese Welt des Theaters in ihrer ganzen Höhe und Breite erfasst hat. Er sieht in die tiefsten Abgründe einer gekränkten Theaterdiva, lässt diese aber nicht in ihrem Schicksal verkommen und sich lächerlich machen, sondern gibt ihr eine Seele, eine Identität. Er versteht es, über seine Heimatstadt und deren Chauvinismus zu spotten, ohne herablassend zu sein. Er porträtiert einen eitlen, alternden Starschauspieler nicht einfach lächerlich oder verachtend, sondern verleiht ihm bei allem köstlichen Spott doch eine Art von Würde. Er ist Voyeur, sieht die Schönheit der jungen Künstlerin, ohne frivol zu werden. Hier ist ein Künstler, ein Poet mit Herz, ein Komponist von Worten am Werk.

Es lässt sich lachen und schmunzel und ... weinen

„Ich schreibe auf, was die Figuren in meinem Kopf sagen“, sagt Blubacher, und bringt es fertig, einen Krimi auch ohne die ewige Frage „Wer war der Mörder?“ spannend zu gestalten. Man spürt Lust, diesen Krimi unbedingt fertig zu lesen und die nachfolgenden zwei gleich mit dazu – nicht weil man begierig auf die Auflösung wäre, sondern weil man einfach dieses Gesamtwerk in all seinen Schattierungen genießen möchte. Dabei lässt es sich trefflich lachen und schmunzeln, und vielleicht etwas weinen über die Tragik dieser sogenannten Bretter, welche die Welt bedeuten.