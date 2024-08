Lesung in der Stadt-Oase: Klaus Späne stellt seinen dritten Mallorca-Krimi vor

Brandaktuelles Thema

Sein Debütroman „Mallorca bis in alle Ewigkeit“, der 2019 mit denselben Protagonisten wie im neuen Krimi erschien, führte zurück in die Geschichte der Baleareninsel bis zum Spanischen Bürgerkrieg. Im zweiten Buch, „Kap des Todes“, um den unkonventionellen, eigenbrötlerischen Chefinspektor Pau Ribera von der Spanischen Nationalpolizei, hat auch das Verbrechen Hochsaison. Mit der Hausbesetzerszene, dubiosen Immobilienspekulationen, Zwangsräumungen, Geldwäsche und Rolex-Banden packte Späne ein heißes Eisen an.

War das schon spanientypisch, so ist die Thematik im neuen Krimi des ausgewiesenen Balearenkenners brandaktuell: Klimawandel, Wasserknappheit und Massentourismus, der verschwenderisch mit der kostbaren Ressource umgeht. Um dieses Umweltthema hat Späne die Handlung gestrickt. Ein toter Umweltschützer wird von einem Müllboot aus dem Meer „gefischt“. Doch er bleibt nicht die einzige Leiche. Der Krimi hat einiges an Spannung zu bieten, liest sich flüssig und ist mit viel Lokalkolorit ausgestattet.

Man lernt die Insel abseits von Strand und Hotelburgen kennen, begleitet die Ermittler ins mallorquinische Hinterland, ins Tramuntana-Gebirge, zu idyllischen Plätzen wie den alten maurischen Gärten von Alfabia: viel Brisanz also vor malerischer Kulisse.

Mallorca ohne Klischees

Der Rheinfelder zeichnet in diesem Öko-Krimi wieder ein unerwartetes Bild von Mallorca jenseits gängiger Klischees. Also nicht nur Urlaubslektüre für den Strand. Klaus Späne würde gerne wieder nach Rheinfelden zurückkommen und hier einmal in der Stadtbibliothek oder in der örtlichen Buchhandlung lesen.