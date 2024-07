Lesung in Grenzach-Wyhlen: Als die Grenze den Tod bedeuten konnte

Im Rahmen ihrer Lesung stellte Barbara Seiler danach exemplarische Flüchtlingsgeschichten vor, die sich vorwiegend in der „Eisernen Hand“ zugetragen hatten. Zum Beispiel jene der fünf jungen Männer aus Wien, die von den schweizerischen Grenzbeamten aufgegriffen und an die deutsche Polizei überstellt worden waren und ihre anschließende Deportation nicht überlebten. Oder die Geschichte der jungen Polin, welche in Inzlingen auf dem Hof eines Landwirts zwangsarbeitete, von dort zu flüchten versuchte, aber wieder an ihn ausgeliefert wurde, einem ungewissen Schicksal entgegen. Interessant ist auch die Geschichte einer jungen Frau, der mit viel List und noch mehr Glück eine abenteuerliche Flucht vom Grenzacher Neufeld aus nach Bettingen gelang, und die nochmals viel Glück benötigte, um die Mühlen der schweizerischen Bürokratie zu überstehen, um nicht wieder ausgewiesen zu werden.

Im Buch zu lesen sind außerdem Schilderungen der Tochter eines Grenzbeamten an der Inzlinger Straße, welche die Verhaftungen und Auslieferungen der Flüchtenden hautnah mitbekam. Geradezu eiskalt mutet dabei noch folgende Überlieferung an: Riehener Kinder, die mehrmals einen Mannschaftswagen der Polizei in Richtung Grenze fahren sahen, fragten ihre Mutter, was das für Leute seien, und die Mutter antwortete: „Das sind nur Juden. Die werden jetzt wieder zurückgebracht.“