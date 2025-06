Letzte «Maus-Show» vor Pause Sedlaczek will Vertreter Silbereisen "voller Freude" zusehen

Premiere für Silbereisen – und ein besonderer Empfang

Für Silbereisen, bekannt für ARD-Schlager-Sendungen und das ZDF-"Traumschiff" ist der Job tatsächlich neues Terrain. Der Erstkontakt mit dem Maus-Universum hat bei ihm aber offenbar Eindruck hinterlassen.

"Bereits vor meiner Zusage war es mir sehr wichtig, mich mit Esther auszutauschen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen in München haben wir viel geredet und Esther hat von der Show und dem Team in höchsten Tönen geschwärmt. Ich war dann bei der letzten Aufzeichnung in Köln dabei und als ich ankam, hat mich die Maus höchstpersönlich in Empfang genommen", berichtete der Moderator. "Das war tatsächlich ein sehr besonderer Moment, den ich nie vergessen werde."

Kindliche Neugier bleibt Programm

In der Ausgabe am Samstag sind unter anderem Annette Frier, Wincent Weiss und Jan Köppen zu Gast. Auch diesmal werden Kinder Fragen stellen - und die Promis sollen rätseln.