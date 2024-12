Letzter Weltcup des Jahres: Raketen-Ski und gutes Schießen: Horn sprintet auf Rang vier

"Da ist viel Erleichterung jetzt, denn im Hinterkopf spukt die Norm, und man will sich im Team etablieren", sagte Horn, der nach dem Aufstehen angesichts von Dauerregen in den französischen Alpen nicht mit so einem "geilen Tag" gerechnet hatte. Horn war zuvor nur auf Plätze zwischen 17 und 32 gelaufen. Jetzt geht er bei 29 Sekunden Rückstand mit einer guten Position in die Verfolgung am Samstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport). Wie auch der sechstplatzierte Philipp Nawrath, der 42 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Martin Uldal aus Norwegen hat. "Es ist mega cool, in der Verfolgung so früh zu starten. Wenn ich wieder konzentriert bleibe, ist einiges drin", sagte Horn.

Die Top-Ten-Plätze können aber nicht über das wieder einmal durchwachsene Mannschaftsergebnis hinwegtäuschen. Denn Justus Strelow (0 Fehler/17.), Johannes Kühn (2/25.), Danilo Riethmüller (4/29.) und Simon Kaiser (3/39.) spielten im Kampf um die vorderen Plätze überhaupt keine Rolle. Somit steht mit Nawrath als Sprint-Drittem beim Saisonstart in Kontiolahti weiter nur ein Podium für die Schützlinge von Bundestrainer Uros Velepec zu Buche.