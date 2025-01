Letzter Test vor Handball-WM Desolater Offensiv-Auftritt: Handballer mühen sich zum Sieg

Bester Werfer des DHB-Teams war Juri Knorr mit fünf Toren. Das erste Duell am Donnerstag hatte das DHB-Team noch 32:25 gewonnen. "Eigentlich war es positiv, dass sie - auch wenn wir alles andere als gut spielen - sehr viel Charakter gezeigt haben und sich hereingekämpft haben in das Spiel und deutlich besser gespielt haben in der zweiten Halbzeit", sagte Gislason im ZDF und rügte: "Normalerweise, wenn man an die 20 Bälle oder mehr verwirft, gewinnt man so gut wie nie."

Am Montag reist die deutsche Auswahl weiter ins Teamquartier im dänischen Silkeborg, bevor am Mittwoch der WM-Auftakt gegen Polen steigt. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz und Tschechien. Die deutschen Handballer sind klarer Favorit in ihrer Gruppe und wollen die erste WM-Medaille seit dem Titel 2007 holen.