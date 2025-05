Zahlreiche Menschen posieren neben dem Kunstwerk

Das Kunstwerk wird von dem aufgesprühten Satz "I want to be what you saw in me" ("Ich möchte das sein, was du in mir gesehen hast") überzogen.

Das schablonenhafte Abbild des Leuchtturms in der Rue Félix-Fregier im siebten Arrondissement der Hafenstadt wirkt dabei wie die Verlängerung des Schattens eines Pollers, der auf dem Bürgersteig vor der betreffenden Mauer steht. Zahlreiche Menschen posierten bereits für ein Foto neben dem Kunstwerk des mysteriösen Streetart-Künstlers.