Leute 96-jährige Rita Paul leitet New Yorker Promi-Hotel

Schriftsteller und Dichter wie Ernest Hemingway und Dylan Thomas und Musiker wie Bob Dylan, Bo Diddley und die Rolling Stones übernachteten schon im Washington Square Hotel. Sängerin Joan Baez verewigte es sogar in ihrem Song "Diamonds & Rust": "Now you're smiling out the window - Of that crummy hotel - Over Washington Square."

Das Hotel ist ihre Galerie

Die Pauls renovieren das Hotel und leben rund zwölf Jahre lang sogar selbst dort. "Wundervolle Jahre" seien das gewesen, sagt Paul, die inzwischen in einer kleinen Wohnung um die Ecke lebt, aber trotzdem die meiste Zeit im Hotel verbringt und auch oft in dessen Restaurant isst. Das Hotel sei ihre "Galerie", sagt Paul, die auch auf ihrem Handy oft an Kunst arbeitet. "Ich hatte nie eine reguläre Galerie - vielleicht weil ich nicht genug Kunst hergestellt habe, oder vielleicht weil niemand Interesse hatte. Aber hier hält mich keiner auf." Jede Wand, jede Säule, jede Tür hat Paul in ihrem "eklektischen Stil" bunt bemalt oder verziert. Einen sehr "individuellen Charakter" habe das Hotel so bekommen, sagt Paul - gerade in einer Stadt wie New York mit sehr vielen Kettenunterkünften.

Das Hotel heute zu führen sei nicht leicht, sagen Rita und Judy Paul. Durch die Pandemie seien sie mit staatlichen Hilfen gerade so durchgekommen, inzwischen seien die rund 150 Zimmer auf 9 Stockwerken wieder gut gebucht, aber die Unterhaltskosten seien gestiegen. "Kopfschmerzen, Kopfschmerzen", sagt Judy Paul. "Aber wir schaffen es." Ans Aufhören habe sie nie gedacht, sagt Rita Paul. "Mein Mann und ich haben das hier geschaffen und ich liebe alles daran. Wenn man so etwas machen kann, dann hat man Glück."

Ihr Geheimnis, wie sie mit 96 Jahren noch so fit und aktiv sein könne? "Darauf gibt es eine sehr einfache Antwort: 80, 90 oder mehr Minuten jeden Tag auf dem Laufband mit der "New York Times"."