Leute: Anna-Carina Woitschack fühlt sich auf der Bühne nackt

Die 31-Jährige über ihre Gefühle bei einem Konzert: "In dem Moment analysieren dich ein paar Hundert oder Tausend Augenpaare und bewerten, was du da machst. Und das ist, deine eigenen Geschichten in Musik zu verpacken. Du entblößt dich seelisch, weil du über Sachen singst, die dir wirklich widerfahren sind. Mit dem Shooting sehen die Fans quasi jetzt nur eine neue Seite davon, wie Gott mich schuf."

Die "Playboy"-Bilder unterstrichen das, was sie auch mit ihrer Musik sagen möchte: "Genießt den Moment und lebt euer Leben im Jetzt – und zwar so, wie ihr es möchtet", sagte die Ex-Frau von Trompeter und Moderator Stefan Mross ("Immer wieder sonntags").