Regisseur und Drehbuchautor Baena war nach Angaben der Gerichtsmedizin am Freitag tot in einem Haus aufgefunden worden. Er war 47 Jahre alt. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf die Gerichtsmedizin, der Schauspieler habe sich das Leben genommen.

Baena machte sich auch als Drehbuchautor einen Namen

Plaza ("Megalopolis", "Parks and Recreation", "The White Lotus") und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Plaza spielte unter anderem in Baenas Filmen "Life After Beth" (2014), "The Little Hours" (2017) und "Spin Me Round" (2022) mit.