Swift hatte nach drei spektakulären Shows in Melbourne ein paar Tage Pause gemacht und sich in Sydney zeitweise auch unters Volk gemischt. So besuchte sie zuletzt mit einer Freundin ohne Vorankündigung ein italienisches Restaurant im Stadtteil Surry Hills. Scharen von Fans versammelten sich daraufhin vor dem Lokal, um einen Blick auf die Musikerin zu erhaschen. Auch wurde die 34-Jährige zusammen mit ihrem Freund, dem American-Football-Spieler Travis Kelce, im Zoo gesichtet.