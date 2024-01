Leute Britney Spears: "Werde nie in Musikindustrie zurückkehren"

Ihr letztes Album mit eigenen Songs erschien 2016 mit dem Titel "Glory". Im vergangenen Juli veröffentlichte sie mit Rapper will.i.am von den Black Eyed Peas den Song "Mind Your Business". Im Oktober 2023 schrieb sie auf Instagram, einen neuen Song geschrieben zu haben. Spears ("Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic") gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte.