Leute: Carmen Geiss nach Überfall: Dankbar, dass wir noch hier sind

Saint-Tropez - Nach dem Überfall auf ihrem Luxus-Anwesen in Saint-Tropez hat sich Carmen Geiss für die Anteilnahme von Fans, Freunden und Familie bedankt. Sie sei "dankbar, dass wir noch hier sind", schrieb die 60-Jährige in einem Post auf Instagram und veröffentlichte ein Video von einer Wunde an ihrem Hals. Sie könne nicht in Worte fassen, was geschehen sei. "Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Jetzt beginnt für mich erst der lange Weg der Verarbeitung". Dafür brauche sie Zeit.