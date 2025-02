Leute Das kleine Mädchen aus "E.T." - Drew Barrymore - wird 50

"Ich dachte, dass nichts schlimmer sein könnte als das, was ich als Kind durchgemacht habe, aber die Scheidung war so viel schlimmer." Es habe sie einfach richtig geschockt. "Ich hatte zwei kleine Kinder und wusste nicht, was ich bei der Arbeit oder im Leben machen wollte. Meine Traumfamilie fiel auseinander und ich wusste nicht, wie ich einen Fuß vor den anderen setzen sollte."

Schon als Kind und Jugendliche hatte die 1975 in Kalifornien geborene Barrymore, die aus einer Darsteller-Dynastie stammt, so einige schwierige Phasen durchgemacht: Alkohol, Drogen, Entziehungskuren, Streit mit den Eltern und bereits mit 15 die erste Autobiografie - "Little Girl Lost".

Trotzdem sei sie froh, Schauspielerin geworden zu sein. "Ich wollte immer schauspielern. Und ich danke meiner Mutter, auch wenn es unsere Beziehung kaputt gemacht hat - ich glaube, wir haben es für diesen wilden Job geopfert, Mutter und Tochter zu sein."