Leute: Dieter Bohlen spricht zum 70. Geburtstag über Hochzeitspläne

Bohlen feiert 70. Geburtstag mit einem Konzert

An diesem Mittwoch feiert Bohlen seinen 70. Geburtstag mit einem Konzert in Berlin. "Jeder Geburtstag ist der Horror", sagte der in Medien oft "Pop-Titan" titulierte Produzent aus dem niedersächsischen Tötensen. "Den ganzen Tag rufen Menschen an oder schicken eine SMS und erwarten eine Antwort. Ich hänge eigentlich den ganzen Tag am Telefon. Dieses Jahr habe ich keine Lust darauf", sagte er in dem Interview. "Mein Konzertveranstalter fand eine Lösung, nicht zu Hause sein zu müssen: Wir machen ein Geburtstagskonzert, danach ein bisschen Party, und alle sind glücklich."