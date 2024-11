Leute: Edward Berger: Kirchenmänner sind auch nur Menschen

"Sie haben die gleichen Schwächen, die gleichen Sünden, die gleichen Probleme" wie alle Menschen, sagte Berger. Die Schauspieler sollten im Mittelpunkt stehen und ihre Figuren nachvollziehbar erscheinen. "Sie tragen pompöse Kostüme, aber trotzdem sieht man den Menschen darunter." Auch wenn es in seinem Film ums Papsttum gehe, stecke doch eine Menge für vieles andere, was gerade in der Welt an Machtkämpfen passiere, in diesem Stoff.

Der Vatikan-Thriller "Konklave" (Kinostart 21. November) beruht auf einem Roman von Robert Harris ("Vaterland"). Nach dem Tod eines recht fortschrittlichen Papstes beeinflussen Intrigen und Überraschungen die Kür des neuen Kirchenoberhauptes. Die Hauptrolle als Organisator der Papstwahl spielt Ralph Fiennes ("Grand Budapest Hotel", "Der englische Patient"), dem man auch stundenlang beim Nachdenken zuschauen könnte.