Leute "Ein Schätzchen war ich nie" - Uschi Glas wird 80

Und in dem Buch liefert sie überzeugende Belege für ihre Behauptung: "Ich wollte niemandem gehören, keinem Land, keiner Bewegung und auch keinem Mann", schreibt sie. "Ich wollte niemals im Gleichschritt gehen, nur weil alle anderen etwas auf dieselbe Art machten." Ihr Buch ist getragen von einem unbedingten Streben nach Eigenständigkeit und Freiheit. "In meinem Buch geht es viel um Widerspruch, Respekt und Unabhängigkeit. Wenn ich zurückblicke, waren und sind diese drei – ich nenne sie mal – Werte ganz zentral in meinem Leben", sagt sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.

Schon früh stand sie hinter ihren Werten

Dass ihre Mutter kein eigenes Geld hatte und finanziell von ihrem Ehemann abhängig war, war Uschi Glas schon als Mädchen ein Graus. "Für mich stand fest: Das will ich nicht", sagt sie. "Natürlich war es bei uns auch so, dass mein Vater gesagt hat: "Warum willst Du denn überhaupt was lernen? Du heiratest doch mit 24, Du bist doch hübsch." Oh, Hilfe! Nein, nein!"