In dem Interview wandte sie sich dagegen, älteren Menschen keine Sexualität mehr zuzutrauen. "Was für ein Unsinn! Natürlich geht es nicht mehr so wild zu wie früher, aber es gibt doch immer noch Nähe, Zärtlichkeit, Wärme." Ihr eigener Freund, der Komponist Marc-Aurel Floros, ist 28 Jahre jünger als sie.