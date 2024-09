Sie sei eigentlich "absolut verrückt nach Arbeit", aber ihr sei bewusst geworden, dass sie erschöpft sei, erklärte die Britin. Es sei "das erste Mal in meiner Karriere, dass ich tatsächlich um eine Sommerpause gebeten habe".

Pugh hatte laut "Vogue" ihr Schauspiel-Debüt in dem Mystery-Film "The Falling" von 2014 und spielte zuletzt in Kinohits wie "Dune: Part Two" und "Oppenheimer" mit. Auch für den Marvel-Film "Thunderbolts" und den Liebesfilm "We Live In Time", die erst nächstes Jahr in Deutschland erschienen sollen, stand sie vor der Kamera.