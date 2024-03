Leute: Geburtstagsglückwünsche für Bruce Willis

New York - Der US-Schauspieler Bruce Willis ist an seinem 69. Geburtstag via Instagram von seiner Ehefrau Emma Heming Willis (45) beglückwünscht worden. "Happy Birthday, mein Geliebter", schrieb Heming Willis bei Instagram. "Er ist ein echter Gentleman. Mit so viel Liebe zu geben und teilen. Ich bekomme sein echtes Inneres zu sehen. Und ich kann euch sagen, es ist so pur und gut." Dazu veröffentlichte die gebürtige Britin ein Foto, auf dem Willis mit einem Baby zu sehen ist.