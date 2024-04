Waddingham ist bekannt für ihre Rolle als Rebecca Welton in der Serie "Ted Lasso", in der sie die Besitzerin eines Londoner Fußballclubs spielt. Sie hat selbst viel Bühnenerfahrung, spielte in Musicals und moderierte im vergangenen Jahr den Eurovision Song Contest im englischen Liverpool. Unter dem geposteten Video bei X lobten manche ihre Reaktion mit Kommentaren wie "So stolz auf Hannah, gut für sie".