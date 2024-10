Leute: Jan Josef Liefers, Shitstorms und die Kraft des Lachens

Großen Wert legt Liefers in dem Zusammenhang auch auf den Humor. Die Gesellschaftskomödie "Alter weißer Mann" von Simon Verhoeven versuche, die Menschen aus all ihren Schubladen rauszuholen und ohne Kampfbegriffe miteinander lachen zu lassen. "Denn Lachen entkrampft und befreit. Und daran zu erinnern, scheint mir sehr dringend nötig in der heutigen Zeit."