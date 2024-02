Leute Jennifer Lopez: Liebesgeschichte mit Affleck "unglaublich"

Paris - Für ihr neues Album hat US-Sängerin Jennifer Lopez auch über ihr Liebes-Comeback mit ihrem Hollywood-Kollegen Ben Affleck geschrieben. "Unsere Liebesgeschichte war sehr inspirierend für die neuen Songs, sehr, sehr inspirierend", sagte die 54-Jährige der "Welt am Sonntag" vor Erscheinen von "This is Me ... Now" am 16. Februar.