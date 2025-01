Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Julianne Moore hatte eigenen Worten zufolge beim Dreh des Kultfilms "The Big Lebowski" ein Geheimnis vor ihren Kollegen. "Ich war mit meinem Sohn schwanger", erzählte die 64-Jährige in der "Drew Barrymore Show". Mit Blick auf eine Szene aus dem Film erklärte Moore, dass ihr an dem Tag "so schlecht" gewesen sei.